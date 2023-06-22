В Волгодонске потушили бывший склад, выгорело 250 кв. метров

На месте происшествия задействовали 18 человек и 6 единиц техники Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 22 июня в Волгодонске потушили пожар на территории бывшего склада, расположенного на улице Складкой. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Спасатели отправились на вызов в 12:08. В 12:40 горение локализовали, а в 13:35 объявили о полной ликвидации пожара. Огонь прошел 250 кв. метров.

Известно, что на месте происшествия от МЧС было задействовано 18 человек и 6 единиц техники. Пострадаших нет.

Напомним, в этот же день под Ростовом-на-Дону, на территории рынка «Альтус», выгорело 2000 кв. метров. Тушение вели около 4,5 часов. Работали 117 человек, задействовали 46 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8. Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки.

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