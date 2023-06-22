Донское предприятие заключило первое в регионе соглашение о защите инвестиций

Инвестор сейчас реализует проект по созданию комбинированной установки по производству автомобильных бензинов. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений федерального уровня. Об этом 22 июня сообщили в региональном правительстве. Договор подписали между Минэкономразвития РФ, донским министерством экономического развития и Новошахтинским заводом нефтепродуктов.

С помощью соглашения инвестор получил гарантии по неувеличению ставок по транспортному и налогу на имущество, прибыль, вывозной таможенной пошлины, а также по невведению новых налогов и сборов. А сама защита помогла развитию проекта и позволила НЗНП претендовать на 1,4 миллиарда рублей возмещения затрат.

Инвестор сейчас реализует проект по созданию комбинированной установки по производству автомобильных бензинов, объектов общезаводского хозяйства. Объем капиталовложений составляет более 66 миллиардов рублей. Завершить проект планируют к концу 2025 года.

Для донского региона подписанный документ с нефтеперерабатывающим заводом стал первым в регионе. Следующим в очереди может стать аналогичное соглашение по дизельному проекту.

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