В Ростовской области состоялись акции, посвященные Дню памяти и скорби

Участники мероприятий посещают памятники и мемориалы, зажигают свечи. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области прошли акции, посвященные Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в правительстве региона.

Традиционно 22 июня в донском регионе проходят акции в память о погибших защитниках Родины во время Великой Отечественной войны. В памятных мероприятиях активно принимает участие молодежь области. Ребята посещают памятники и зажигают свечи.

Так, в 4 часа утра на «Самбекских высотах» состоялась Всероссийская акция «Свеча памяти». К памятнику советскому солдату-победителю возложили цветы и зажгли свечи. В этот же день в Ростове возложили венки к мемориалу «Павшим воинам».

Накануне в сквере имени Фрунзе у мемориала «Павшим воинам» прошла акция «Огненные картины войны». Была создана масштабная огненная инсталляция: символ Победы над фашистами – танк Т-34.

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(Подробности)