Донские парламентарии хотят снизить комиссии по банковским платежам федеральном уровне

В первую очередь народных избранников волнует комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг Фото: Даниил ОПАРИН

Депутаты Заксобрания Ростовской области готовят обращение в Госдуму с предложением установить предельные размеры комиссий, которые банки взимают с клиентов за предоставление услуг. Об этом сообщили в донском парламенте.

В первую очередь народных избранников волнует комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг. В разных банках она может составлять от 0% до 3%. Получается, что люди вынуждены платить дополнительный налог - ведь отказаться от оплаты услуг ЖКХ нельзя.

Также в обращении подготовят данные по комиссиям за денежные переводы из одного банка в другой.

При этом причина роста «банковского оброка» проста: снижение конкурентности после ухода из России ряда финансовых организаций. Чтобы урегулировать этот вопрос, парламентарии решили предложить допустить нефинансовые организации, «которые убирают такого дорогого посредника, как банки, и начинают принимать напрямую платежи». В таком случае банкам придется предлагать более выгодные условия, чтобы увеличить или удержать число клиентов.

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