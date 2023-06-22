Появились кадры пожара с кабины вертолета, который тушил огонь на аксайском рынке «Альтус»

В 11 часов донские спасатели сообщили о полной ликвидации ЧП. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Появились кадры крупного пожара под Ростовом с борта вертолета Ми-8. Видео ЧП с высоты птичьего полета опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно горящий склад. Ветер разносил черные клубы дыма по всей окрестности. Его можно было заметить за несколько километров.

Напомним, ЧП случилось на торговой базе «Альтус» ранним утром 22 июня. Около 6:30 загорелись помещения, где хранились электроника и посуда. За час пламя охватило более 2000 квадратных метров.

На место направили 117 спасателей на 46 автоцистетнах и два пожарных поезда. Позже к тушению огня привлекли авиацию. С пламенем боролись с помощью вертолета Ми-8.

Полностью потушить возгорание удалось через пять часов. В 11 часов донские спасатели сообщили о полной ликвидации ЧП.

Предварительно, причиной происшествия стало замыкание электропроводки. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тушат более 60 спасателей и авиация: видео пожара на рынке «Альтус» в Ростовской области

Опубликовано фото и видео пожара на рынке «Альтус» в Ростовской области 22 июня 2023

(Подробности)