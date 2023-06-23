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НовостиОбщество23 июня 2023 5:09

В Ростове разыскивают пропавшего 50-летнего мужчину из Йошкар-Олы

Юрий Сергеев не выходит на связь с 15 июня
Лейла МИРИШОВА
Юрий Сергеев не выходит на связь с 15 июня. Фото: "ЛизаАлерт"

Юрий Сергеев не выходит на связь с 15 июня. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 50-летнего мужчину из Йошкар-Олы. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Юрий Сергеев не выходит на связь с близкими с 15 июня. Родственники искали мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего – около 176 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза.

Во что был одет мужчина неизвестно.

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(Подробности)