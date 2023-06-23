Компания «Дон пласт» опровергла обвинения администрации Ростова в загрязнении реки Дон

Учредитель предприятия заявил, что комиссия Росприроднадзора не нашла нарушений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания, которую обвинили в сбросе краски в реку Дон, выступила с опровержением. Об этом сообщил 1рнд.

О том, что в реку сливают краситель, очевидцы рассказали в соцсетях 20 июня. После этого мэрия оперативно нашла виновных. Им оказалась компания, которое занимается производством картонной упаковки. Однако на предприятии заявили, что это клевета.

По словам руководства, комиссия Росприроднадзора накануне не установила никаких нарушений. А сама канализация находится на балансе города. Возможно, кто-то сделал незаконную врезку в трубы и слил вещество.

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(Подробности)