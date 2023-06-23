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НовостиОбщество23 июня 2023 5:48

Главе СК России доложат о ходе расследования нападения на полицейского с ножом в Ростовской области

Инцидент произошел 20 июня на трассе в Азовском районе
Лейла МИРИШОВА
Злоумышленника все же удалось задержать.

Злоумышленника все же удалось задержать.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета РФ взял на контроль расследование дела о нападении на правоохранителя в Ростовской области. Об этом в ведомстве сообщили 23 июня.

По версии следствия, 20 июня текущего года 25-летний парень находился в районе трассы М-4 «Дон» в Азовском районе. При задержании он попытался скрыться и ударил одного из полицейских ножом. Пострадавшего увезли на скорой медики. Ему оказывается вся необходимая помощь. Злоумышленника все же удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Выяснилось, что ранее он уже был судим.

- Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

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