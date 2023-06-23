Главе СК России доложат о ходе расследования нападения на полицейского с ножом в Ростовской области

Злоумышленника все же удалось задержать.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава Следственного комитета РФ взял на контроль расследование дела о нападении на правоохранителя в Ростовской области. Об этом в ведомстве сообщили 23 июня.
По версии следствия, 20 июня текущего года 25-летний парень находился в районе трассы М-4 «Дон» в Азовском районе. При задержании он попытался скрыться и ударил одного из полицейских ножом. Пострадавшего увезли на скорой медики. Ему оказывается вся необходимая помощь. Злоумышленника все же удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Выяснилось, что ранее он уже был судим.
- Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в ведомстве.
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