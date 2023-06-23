Один из старейших вузов юга России готовится принять более 18 000 студентов

Фото: пресс-служба ДГТУ

В 2023 году Донской государственный технический университет по программам высшего и среднего специального образования готовится принять свыше 18 000 студентов по всем формам обучения, в том числе, свыше 5 200 студентов – на бюджетной основе. При этом в 2023/2024 учебном году в правила приемной кампании внесен ряд существенных изменений. Среди них: введение системы приоритетов и понятия «высший приоритет», а также квоты на поступление отдельных категорий граждан.

– Выпускникам, готовящимся поступать в высшие учебные заведения, прежде всего, необходимо знать ключевые даты «календаря абитуриентов», для того чтобы успеть вовремя подать документы. Кроме того, я рекомендую абитуриентам подавать документы о поступлении лично. Это позволит проконсультироваться с экспертами приемной комиссии, адресно решить возникающие вопросы и предметно познакомиться с интересующими направлениями или факультетом, – прокомментировал ответственный секретарь приемной комиссии ДГТУ Степан Буряков. – Не все абитуриенты знают о важных нюансах, связанных со сдачей вступительных испытаний. Так, 10 июля завершится прием документов от лиц, имеющих право сдавать внутренние вступительные испытания, а для абитуриентов, сдающих творческие испытания, – 7 июля. Мы рекомендуем всем абитуриентам подавать пакет документов до 7 июля, вне зависимости от того, входят ли они сами в категорию лиц, которым необходимо сдавать вступительные испытания. Тогда будет время подобрать подходящую стратегию поступления и грамотно составить заявление, чтобы успешно поступить в наш университет.

К слову, прием документов для абитуриентов, поступающих на направления подготовки бакалавриата и специалитета на бюджетной основе, стартовал с 20 июня.