15 игроков покинули футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону

Из команды ушли вратари, защитники, полузащитники, нападающие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону, который принадлежит Василию Вакуленко (рэпер Баста), покинули 15 игроков. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях команды.

- Ряд футболистов покидают клуб в связи с истечением сроков контрактов. Благодарим за время, проведенное в составе армейцев, и желаем успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

Из команды ушли:

Вратари: Александр Саутин, Денис Сафронов, Никита Колесов;

Защитники: Никита Желтиков, Виталий Пономаренко, Сетрак Акопян, Данила Варичев;

Полузащитники: Дмитрий Каменщиков, Кирилл Клыша, Шамиль Мавлянов, Алексей Третьяков, Глеб Дубров, Михаил Стрельник;

Нападающие: Владислав Алексин, Валерий Алышанский.

Ранее в СКА Ростов-на-Дону объявили о начале подготовки к новому сезону. Тренировки до 6 июля планировали провести в Крыму. На этот период заявили три контрольные встречи с командами «Ротор», «СКА- Хабаровск» и «Кубань Холдинг».

Добавим, в 2022 году СКА Ростов-на-Дону после вмешательства прокуратуры погасил долги перед 52 работниками и спортсменами. Общая задолженность тогда составила около 8 млн рублей.

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