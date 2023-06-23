В центре Ростова могут построить роторную парковку

Под строительство роторной парковки администрация Ростова выделила участок площадью 525 кв метров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова выставил на аукцион земельный участок в центре города, на котором арендатор сможет поставить роторную парковку. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.

Власти намерены заключить договор аренды на пять лет. Минимальная цена контракта — 1 миллион 31 тысяча рублей. Арендатора будут выбирать 24 июля.

В документации отмечается, что на земельном участке, расположенном на улице Донской, 57, площадью 525 кв метров можно будет поставить роторную парковку. Причем стоянка автомобилей должна быть модульной и быстровозводимой. При этом на участке нельзя строить объекты капитального строительства.

Отмечается, что практически весь земельный участок расположен на объекте археологического наследия федерального значения «Грунтовый некрополь Ростовского городища».

В документации указано, что на земельном участке можно возводить сооружения высотой не более 42 метров.

На земельном участке, расположенном недалеко от Ворошиловского моста, до 2021 года был старый двухэтажный дом, потом его снесли.

Напомним, что первую роторную парковку планировали возвести на улице Шаумяна. Но этого не произошло из-за того, что на земельный участок распространяются нормы охранной зоны объекта культурного наследия. Для парковки надо было сделать фундамент, но это запрещено законодательством.

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