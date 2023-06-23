Полностью восстановить подачу горячей воды на Западном в Ростове пообещали до конца недели

Власти Ростова поставило перед коммунальщиками задачу привлечь все ресурсы и специалистов, чтобы работа велась круглосуточно. Фото: Дмитрий Кутепов

Руководитель «Ростовских тепловых сетей» Андрей Корчагин пообещал властям города, что до конца текущей недели будет восстановлена подача горячей воды во все дома Западного жилого массива. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

При этом руководство Ростова поставило перед коммунальщиками задачу привлечь все ресурсы и специалистов, чтобы работа велась круглосуточно и завершились как можно быстрее.

Отметим, что на данный момент на Западном без горячей воды продолжают оставаться 23 дома.

В четверг, 22 июня, исполняющий обязанности замглавы города по ЖКХ Алексей Потешкин объехал совместно с коммунальщиками проверил, как идут восстановительные работы на нескольких проблемных участках теплосетей в Советском районе. Так, на улице Малиновского, 38 работы планируют завершить до 25 июня.

Напомним, что после проведения гидравлических испытаний горячую воду на Западном обещали дать до 1 июня, но этого во многих домах не произошло. Часть теплотрасс нужно было ремонтировать. В ситуацию вмешались региональные и городские власти, а также прокуратура.

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