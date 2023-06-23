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НовостиОбщество23 июня 2023 8:49

Власти Ростова разрешили перепланировку Левобережного парка для возведения гостиницы

Изменения должны коснуться участка площадью 7,76 га
Ангелина СКИБА
Инвестор должен обновить документацию в течение 12 месяцев

Инвестор должен обновить документацию в течение 12 месяцев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону бизнесмену Геворгу Карапетяну разрешили провести перепланировку территории в районе парка Левобережного. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

Власти указали, что изменения должны коснуться участка площадью 7,76 га в границах улицы Левобережной, от дома № 1 до № 7б.

Обновить документацию инвестор должен на свои средства в течение 12 месяцев, то есть до июня 2024 года. Проверят и утвердят план эксперты городского департамента архитектуры.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории левобережья инвестор собирается возвести 9-этажную гостиницу. Предварительно, здание будет рассчитано на 500 мест. Около объекта намерены разместить зеленые насаждения и оборудовать парковку.

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