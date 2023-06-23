Жителям Ростовской области не грозит радиационная опасность

В Ростовской области нормальный радиационный фон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ростовской области на улице, дома и в общественных учреждениях не получают чрезмерных доз облучения. Об этом можно судить по данным мониторинга за 2022 год, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

- По итогам 2022 года сформирован региональный информационный фонд показателей радиационной безопасности в условиях среды обитания человека, а также доз облучения населения за счёт естественного и техногенно-изменённого радиационного фона. Было выполнено более 35 тысяч исследований. Они продемонстрировали, что показатели радиационной безопасности не превышают допустимых уровней, – пояснили в ведомстве.

Данные регионального информационного фонда свидетельствуют, что среднее значение годовой дозы облучения населения составило 3,26 мЗв/год.

Этот показатель оказался ниже приемлемого уровня в 5,0 мЗв/год. Соответствующий норматив прописан в Основных санитарных правилах обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).

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