Бывшему замглавы Каменска-Шахтинского реальный срок заменили на условный

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Ростовский областной суд изменил приговор суда бывшему первому заместителю главы администрации города Каменска-Шахтинского с реального на условный. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда.
Изначально городской суд Каменска-Шахтинского приговорил чиновника к двум годам лишения свободы, а также обязал его возместить незаконно полученные 823 тысячи рублей. Однако апелляционная инстанция смягчила приговор, переведя реальный срок на условный, при этом штраф оставив в силе.
После оглашения решения суда чиновника освободили из-под стражи.
Отметим, что мужчину обвиняли в незаконном получении социальных выплат, которые ему перечисляли по липовой справке об инвалидности.
Напомним, что в Ростове при выходе из следственного изолятора вновь задержали бывшего министра ЖКХ области Андрея Майера. На этот раз его обвиняют по новым 11 эпизодам превышения должностных полномочий.
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