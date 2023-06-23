В Шахтах осудили женщину, которая разбила пивной бокал о голову соперницы

Приговор вынесли в Шахтинском городском суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жительница Ростовской области получила 1 год и 5 дней колонии общего режима после того, как дважды ударила женщину по голове стеклянным пивным бокалом. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
- Приговор вынесли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подсудимая признала вину лишь частично. Она утверждает, что пострадавшая получила травму, которая быстро зажила и теперь незаметна. Вердикт обжаловали, - сообщили в инстанции.
По данным следствия, конфликт между двумя женщинами произошел весной 2022 года в одном из шахтинских загородных клубов. Предварительно, после ссоры подозреваемая подошла к обидчице со спины и ударила ее бокалом по затылку.
Когда ошарашенная оппонентка обернулась, последовал еще один удар, на этот раз в район брови и левого глаза. После этого стакан разлетелся на осколки.
- Было нанесено повреждение, которое не исчезнет самостоятельно. Полное восстановление не могут гарантировать и после хирургического вмешательства, - отмечает суд.
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