В 2023 году мошенническая активность выросла в 1,6 раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным ВТБ, в мае на розничных клиентов банка было совершено 600 тысяч мошеннических атак. А в общей сложности за 2023 год уже было совершено более 3,2 млн атак. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты отмечают, что более 7,4 млрд рублей из средств розничных клиентов за этот период удалось спасти. А средний размер суммы спасенных средств на одного клиента составил 400 тыс. рублей.

Пик активности злоумышленников в 2023 году пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тысяч попыток обмана. Но с апреля стал наблюдаться тренд на сокращение числа мошеннических атак, а также объема похищенных средств и пострадавших клиентов.

Наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг. С января по апрель злоумышленники чаще звонили клиентам банка именно через мессенджеры. Уже в мае ситуация изменилась, попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи существенно выросли — в 1,5 раза по сравнению с апрелем.

В части фишинга с начала этого года было выявлено и заблокировано почти 5 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд банка. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета.

Специалисты говорят о том, что важно помнить о правилах безопасности, не доверять неизвестным и не устанавливаться на устройства неизвестные программы. Это поможет уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками.