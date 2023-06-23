В Новочеркасске спуск Герцена будут ремонтировать только по ночам

Ремонт спуска Герцена должен завершиться в августе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске ремонтные работы на спуске Герцена будут вести только ночью. Таким образом дополнительных препятствий для движения транспорта днем не появится. Об этом сообщается на сайте казачьей столицы.

- В дневное время ограничения движения не будет. Как было в две полосы, так и будет в две полосы. В ночное время будет проводиться фрезерование и асфальтирование с организацией пропуска по одной полосе с 22:00 до 6:00, – рассказал директор департамента ЖКХ и благоустройства администрации Новочеркасска Сергей Дьяченко.

В городе уже имеется опыт ремонта спуска в ночное время. Дорогу ремонтировали в 2013 году. Тогда в Новочеркасске избежали больших пробок на одной из главных улиц города (напомним, спуск Герцена соединяет центр и микрорайоны казачьей столицы).

Согласно плану ремонт дороги должен завершиться в августе.

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