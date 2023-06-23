Жара в Ростовской области усилится до +36 градусов

На выходных в регионе возможны дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области на выходных, 24 и 25 июня, температура воздуха может подняться до +36 градусов. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Так, сегодня, до конца дня 23 июня местами по региону сохранится пожароопасность 4 класса. Столбики термометров должны находиться в районе +25-30 градусов.

24 июня прогнозируют переменную облачность и местами кратковременные дожди с грозами. Днем будет +25-30, местами до +35. Ночью - около +16-21 градуса. Ветер обещают западный и юго-западный 6-11 м/с, временами 12-14 м/с.

25 июня также возможны осадки, в отдельных районах могут пройти сильные дожди. Днем воздух прогреется до +25-30 градусов, местами - до +36. В темное время суток ожидается +17-22, местами до +12. Ветер останется западным и юго-западным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на рынке «Альтус» в Ростовской области полностью потушили

Борьбу с пламенем вели примерно 4,5 часа (подробности)