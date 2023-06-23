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НовостиОбщество23 июня 2023 10:42

В Ростове замначальника отдела МВД района отправили в СИЗО по подозрению во взяточничестве

По версии следствия, он был посредником при передаче миллионной взятки
Михаил СТРИЖЕВ
Полицейского заключили под стражу.

Полицейского заключили под стражу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения заместителю начальника отдела МО МВД одного из районов. Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, полицейский предложил начальнику следственного отдела взятку в размере миллиона рублей от одного из подозреваемых по уголовному делу. За вознаграждение они просили не привлекать взяткодателя к ответственности.

Однако об этом стало известно правоохранителям. Замначальника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

— Ленинским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 18 августа включительно, — прокомментировали в суде.