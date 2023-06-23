В Ростовской области школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Скорее всего, донские выпускники еще смогут удивить своими достижениями на ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская школьница стала трехсотбалльницей по результатам единого государственного экзамена. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

На сегодняшний день в области 136 выпускников набрали высший балл по географии, литературе, химии, русскому языку, математике профильного уровня, истории, физике и обществознанию. 14 выпускников стали двухсотбалльниками, получив 100 баллов по двум из сдаваемых предметов. Одна выпускница стала трехсотбалльницей, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

300 баллов набрала Ева Шик. Высшие баллы она получила при сдаче русского языка, истории и обществознания.

Ева Шик закончила гимназию ДГТУ. Она хочет стать юристом. А получить высшее образование рассчитывает в московском вузе.

Скорее всего, донские выпускники еще смогут удивить своими достижениями на ЕГЭ. Пока неизвестны результаты ЕГЭ по информатике, биологии и иностранным языкам. Последние данные по баллам будут обнародованы 14 июля.

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