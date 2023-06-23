Больше 1 миллиарда рублей направили на строительство жилого комплекса в Ростове

Фото: пресс-служба Сбербанка

В донской столице планируют возвести новый жилой комплекс в границах ул. Белокалитвинская, ул. Штахановского, пер. Мезенский. Финансовую поддержку строительства оказал Сбер на сумму 1,1 млрд рублей.

Застройщик построит 26-этажный жилой дом на 299 квартир с паркингом на 470 машин.

- Мы уверены в успешной реализации проекта "Созвездие". Ведь застройщик уделяет особое внимание благоустройству комплекса. ЖК находится вблизи проектируемого экологического парка вдоль реки Темерник. Предусмотрено создание экокоридора, обеспечивающего выход к береговой зоне, детских и спортивных площадок, а также озелененной пешеходной аллеи, - прокомментировал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.

Завершить строительство планируют в 2025 году.