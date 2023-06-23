Дорогу на Театральном спуске в Ростове построят за 8,5 месяца

Дорогу планируют построить меньше, чем за год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове построят дорогу на Театральном спуске меньше, чем за год. Сейчас в этом направлении ведется административная работа, сообщает rostov.rbc.ru.

Начаты мероприятия по выкупу земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. Параметры проектной документации не изменились и соответствуют полученному положительному заключению экспертизы. Корректировка проекта не предусмотрена. Срок реализации объекта — 8,5 месяца. Финансирование будет осуществлено за счет бюджетных средств, — рассказали в администрации Ростова.

О стоимости проекта пока не сообщается.

Отметим, что проектирование дороги велось с 2019 года. В 2021 году администрацией донской столицы была утверждена документация на строительство.

В прошлом году прошла информация, что разработку проектной документации для второго этапа строительства дороги будет вести компания из Ростова ООО «Транс-Инжинирнг». Работа над ПСД должна была завершиться до лета 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанам предложили обсудить проект дороги на Театральном спуске

Дорогу планируют обустроить в границах улиц Орловской, переулков Чувашского и Краснофлотского. (Подробности)