Суд в Ростове-на-Дону смягчил наказание осужденному экс-начальнику УФНС

Вердикт суда - 8 лет колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону после апелляции стороны обвинения вынесли новый приговор по делу бывшего и.о. руководителя регионального УФНС Владимира Шелепова. Эту информацию 23 июня подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.

- Вердикт первой инстанции изменен со смягчением наказания до 8 лет колонии строгого режима и штрафом в размере 467 547 650 рублей, - рассказали в инстанции.

Напомним, изначально подсудимый получил 11 лет лишения свободы, но в 2022 году он смог оспорить наказание и сократить свой срок до 7 лет заключения. Именно это решение было в итоге пересмотрено.

Экс-руководителя управления ФНС подозревают в мошенничестве. Предварительно, вместе с подельниками специалист похитил из федерального бюджета почти 24 млн рублей.

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