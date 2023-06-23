В Батайске появится новый микрорайон с детсадом и сквером

Заседании Совета по инвестициям при администрации города Батайска. Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

Новый микрорайон с детсадом и сквером появится в Батайске. Крупномасштабный инвестиционный проект «Специализированного застройщика «Твой Дом» пополнил список проектов, находящихся на контроле у главы администрации города. Об этом стало известно в четверг, 22 июня, на заседании Совета по инвестициям при городской администрации.

В новом микрорайоне площадью 45 тысяч квадратных метров 31 тысяча «квадратов» будет отдана под многоквартирные дома, 7,5 тысячи — под детский сад и 5,8 тысячи — под сквер. Город получит 11 десятиэтажных МКД с 975 квартирами, из которых 59 будут переданы в собственность муниципалитета для последующей передачи детям-сиротам.

Проект нового микрорайона с детсадом и сквером. Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

На этапе реализации проекта будет создано более 100 новых рабочих мест со средней зарплатой в размере 60 тысяч рублей. После завершения проекта будет создано более 110 рабочих мест - в рамках последующей эксплуатации коммерческих помещений, детсада и многоквартирных домов.

На сегодня застройщик за счет собственных средств разрабатывает проектно-сметную документацию на детский сад и сквер под названием «Семейный», а также его концепция и проект, для прохождения госэкспертизы и получения положительного заключения, с последующей передачей этой документации администрации Батайска.

В рамках первого этапа строительства МКД разработана и направлена в экспертизуПСД, на стройплощадке установлено ограждение, ведутся подготовительные земельные работы.

Реализация инвестпроекта по строительству дополнительных цехов завода по производству сухих строительных смесей. Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска

Также на заседании Совета заместитель генерального директора ООО «Технология и материалы» по строительству Дмитрий Федоров рассказал о ходе реализации еще одного инвестпроекта по строительству дополнительных цехов завода по производству сухих строительных смесей. Этот проект также входит в перечень находящихся на контроле главы администрации Батайска.

На сегодня уже готовы здания БК, для готовой продукции и производственного цеха. Продолжается работа по комплектованию цехов оборудованием.