Помиловать двух осужденных из Ростовской области рекомендовала специальная комиссия

Эксперты комиссии по помилованию работают на общественных началах. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области специальная комиссия рекомендовала помиловать двух осужденных. Информацию об этом сегодня, 23 июня, опубликовали на сайте донского правительства.

- Положительные рекомендации выдали относительно женщины и мужчины. Первую предложили освободить из мест лишения свободы, второго - от 13 дней отбывания в колонии-поселении со снятием судимости, - говорится в сообщении.

Речь идет о нарушителях, которые впервые совершили преступления - кражу и незаконный вылов биоресурсов, а потом исправили нанесенный вред. Осужденные не представляют опасности для общества. Выяснилось, что мужчина - ветеран боевых действий, женщина - продавец по профессии.

Дела двух задержанных теперь изучит глава региона. После этого материалы направят президенту России. Остальные обращения о помиловании решили отклонить.

К слову, в этот раз комиссия по помилованию заседала обновленным составом, в группу вошли еще четыре человека. Напомним, все эксперты работают на общественных началах.

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