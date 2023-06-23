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НовостиОбщество23 июня 2023 13:48

В Ростове спасли мужчину, который упал на бетонную плиту в канал Темерник

Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи
Ангелина СКИБА
Несчастный случай произошел недалеко от главного автовокзала. Фото: пресс-служба управления по делам ГО и ЧС

Несчастный случай произошел недалеко от главного автовокзала. Фото: пресс-служба управления по делам ГО и ЧС

В Ростове-на-Дону спасли мужчину, который упал на бетонную плиту в канал Темерник. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в телеграм-канале городского управления по делам ГО и ЧС.

Несчастный случай произошел около 8:30 утра на улице Сиверса, недалеко от главного автовокзала. Прохожий, по всей видимости, находился около ограждения и в какой-то момент потерял равновесие, в итоге оказавшись в русле реки без возможности самостоятельно выбраться на поверхность.

Экстренную службу вызвали очевидцы. Прибывшей бригаде потребовалось альпинистское снаряжение. Сначала специалисты сами спустились в коллектор, а потом подняли пострадавшего с помощью тросов. Мужчину на месте происшествия передали сотрудникам скорой помощи.

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