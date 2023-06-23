Ростовчанам назвали продукты, которые помогают пережить жару

Дончанам рекомендуют есть побольше помидоров и зелени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Ростовской области назвали продукты, которые помогают пережить жару. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину. Специалист рассказала, что во многих овощах содержится много каротиноидов, которые защищают от ультрафиолета и полезны для зрения.

- В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каротин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану, - рекомендует диетолог.

Также Елена Соломатина отметила пользу зелени, которая хорошо предохраняет от солнечного воздействия. Поэтому, жителям Ростовской области необходимо запастись в жару полезными овощами и стараться меньше находиться под прямыми лучами солнца.

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