Каждый девятый ипотечный заемщик в Ростовской области оформляет налоговый вычет онлайн

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С января 2023 года от жителей Дона поступило 2,3 тысячи онлайн-заявок на возврат уплаченных за покупку недвижимости подоходных налогов. По сообщению ВТБ, это 11% от числа ипотечных заемщиков банка в области.

Сервисы по упрощенному оформлению налоговых вычетов позволяет обладателям ипотеки бесплатно в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы.

Всего в ЮФО клиенты банка воспользовались сервисом более 6 тыс. раз, что составляет примерно 10% от числа ипотечных заемщиков округа.

- Спрос на получение имущественного налогового вычета через сервис динамично растёт. Легкая процедура и возможность получить возврат налогов в ранние сроки будут и в дальнейшем привлекать новых пользователей. По нашим оценкам, количество поданных заявлений в 2023 году вырастет втрое по сравнению с прошлым годом, – прокомментировал управляющий банка ВТБ в Ростовской области – вице-президент Юрий Авдеев.