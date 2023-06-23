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НовостиОбщество23 июня 2023 14:57

Таганрогский театр поставит спектакль ко Дню города на полмиллиона гранта

И это не единственная новость для любителей театрального искусства
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Ко Дню города театр подготовит детский спектакль «Охохонюшки». Фото: vk.com/tagteatr.

Ко Дню города театр подготовит детский спектакль «Охохонюшки». Фото: vk.com/tagteatr.

«Таганрогский камерный театр» выиграл грант в 500 тысяч рублей благотворительного фонда «Синара» и поставит спектакль ко Дню города. Об этом сообщается на страничке театра в соцсетях.

– Эта поддержка позволит театру подготовить ко Дню города детский спектакль «Охохонюшки» с необычными декорациями и костюмами. История о большой мечте будет показана в четырёх локациях рядом с остановками «Таганрогского трамвая», – с удовольствием делятся в театре своими планами.

Кроме того, «Таганрогский камерный театр» и «Таганрогский трамвай» подготовят еще один проект. Он будет посвящен новому историческому трамваю, который расскажет об истории и культуре приморского города.

Трамвай будет ходить по определенному маршруту. Его пассажиры узнают об интересных исторических фактах и биографиях.

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