Ростовчанам рассказали, какие медикаменты стоит взять с собой на отдых

Прежде всего в дорожную аптечку нужно положить жаропонижающее и обезболивающее Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Ростовской области рассказали, какие препараты стоит взять с собой на отдых. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на терапевта Ирину Ярцеву.

Медик порекомендовала прежде всего положить в дорожную косметичку жаропонижающее, обезболивающее, антисептики, пластыри и водный йод, чтобы обрабатывать царапины и укусы насекомых.

По словам специалиста, если вы путешествуете с детьми, то необходимо брать детские дозировки. Важно взять антибиотики, ведь не везде их можно купить. В путешествиях отравления – частое явление, поэтому нужно запастись активированным углем.

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