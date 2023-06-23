Ростовчанам рассказали, какие медикаменты стоит взять с собой на отдых

Прежде всего в дорожную аптечку нужно положить жаропонижающее и обезболивающее
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жителям Ростовской области рассказали, какие препараты стоит взять с собой на отдых. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на терапевта Ирину Ярцеву.
Медик порекомендовала прежде всего положить в дорожную косметичку жаропонижающее, обезболивающее, антисептики, пластыри и водный йод, чтобы обрабатывать царапины и укусы насекомых.
По словам специалиста, если вы путешествуете с детьми, то необходимо брать детские дозировки. Важно взять антибиотики, ведь не везде их можно купить. В путешествиях отравления – частое явление, поэтому нужно запастись активированным углем.
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