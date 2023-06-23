Ростовский пивзавод перейдет новому инвестору

До момента завершения сделки пивоваренная компания «Балтика» продолжает свою работу в обычном режиме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Датская компания закончила поиск нового инвестора для пивоваренного предприятия, в которую входят сразу несколько заводов страны. В их числе - и ростовская «Южная Заря 1974». Соответствующая информация появилась на сайте компании 23 июня.

Согласно сообщению пресс-службы, компания объявила о завершении поиска нового инвестора. Дальше сделка подлежит рассмотрению регулирующими органами РФ. Инвестора пока не раскрывают.

- До момента завершения сделки пивоваренная компания продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников, - сообщили в организации.

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Это подтвердили организаторы, а также представители городской администрации

(Подробности)