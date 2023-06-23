Общий уровень безработицы в Ростовской области составил 3,3%

Общий уровень безработицы в Ростовской области немножко ниже общероссийского показателя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Ростовстата Марина Самойлова озвучила последние известные данные, по состоянии на апрель, по общему и официальному уровню безработицы в Ростовской области.

Так, общий уровень безработицы в регионе составил 3,3%, и это немножко ниже общероссийского показателя в 3,4%.

— Что касается уровня зарегистрированной безработицы, то она достаточно стабильна и находится на уровне 0,5%, — сообщила Марина Александровна.

Отметим, что общий уровень безработицы высчитывается по методологии Международной организации труда, и базируется на обследованиях рабочей силы, которые проводит орган статистики ежемесячно. А официальную безработицу высчитывает центр занятости населения, в который люди становятся на учет.

Напомним, что по итогам первого квартала реальная зарплата, которую высчитывают с учетом индекса потребительских цен, в Ростовской области увеличилась на 4,5%. При этом за год средняя зарплата выросла на 15,7%, достигнув показателя в 46931 рублей.

С начала года продукты подорожали на 2,6%, непродовольственные товары — на 3,3%.

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