Ростовской области задержали мужчину, который зарезал приятеля кухонным ножом

Мужчину задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шолоховском районе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, ночью 23 июня подозреваемый с товарищем находился на летней кухне у себя дома. На фоне выпитого алкоголя между знакомыми завязался спор. В результате мужчина схватил нож и нанес несколько ударов 43-летнему приятелю. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

Позже мужчину задержали. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в ведомстве.

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