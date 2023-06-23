В Ростовской области в аварии пострадали 10-летний подросток и шестилетний ребенок

Пострадавших доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске Ростовской области в ДТП пострадали два ребенка. Происшествие случилось на улице Промышленной утром 23 июня.

По предварительной информации, водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения. После этого автомобиль врезался в иномарку Hyundai, который в этот момент поворачивал налево.

В результате аварии травмы получили пассажиры Hyundai — дети шести и десяти лет.

— Они были доставлены в медицинское учреждение, не госпитализированы, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 21 июня на трассе Котельниково – Песчанокопское фургон Lada Largus врезался в грузовик Renault Premium. У большегруза загорелась кабина — находящийся в ней водитель погиб.

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