В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме

Пламя охватило около 10 квадратных метров Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 23 июня на улице Российской, 21.

По предварительной информации, дом начал полыхать около 18 часов. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Пламя за считанные минуты охватило около 10 квадратных метров. Потушить дом удалось за 20 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецтехники.

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(Подробности)