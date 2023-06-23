В Ростовской области в тройном ДТП пострадали четыре человека

Авария произошла на одном из перекрестков в Батайске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Батайске Ростовской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась около 9 часов 23 июня на пересечении улиц Горького и Революционной, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.
Согласно предварительным данным, водитель Mitsubishi поехал на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. После этого иномарка врезалась в «ВАЗ 21053». От удара отечественное авто отбросило на Hyundai, припаркованный на обочине.
В результате происшествия травмы получили четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу, но госпитализация им не потребовалась.
Напомним, в тот же день в Батайске при столкновении легковушек пострадали двое детей десяти и шести лет. Их забрали в медучреждение, но не госпитализировали.
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По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. (Подробности)