На Ростовскую область вновь надвигается циклон с ливнями и градом

Непогода накроет некоторые районы области Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области вновь ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков в конце июня в некоторых районах Ростовской области ожидаются ливни с грозой и град. В некоторых районах порывы ветра достигнут до 14 метров в секунду. Непогода ожидается в выходные дни – 24 и 25 июня.

По словам начальника Ростовского гидрометцентра, в последнюю декаду июня в регионе осадки выпадут в пределах нормы.

— Дневная температура воздуха до конца месяца — +24 - 29 градусов. Лишь к концу месяца в третьей декаде в отдельных районах она может повышаться до +32 градусов, — отметила специалист.

Елена Назарова также отметила, что самыми жаркими месяцами будут июль и август. В некоторые дни температура может достигнуть +39 градусов.

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(Подробности)