Ростов стал самым дождливым городом страны за прошедшую весну

В Ростове насчитали 41 дождливый день. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростов-на-Дону стал самым дождливым городом страны по итогам метеонаблюдений за весну. Количество осадков, выпавших в крупных российских городах, подсчитали специалисты сервиса «Яндекс.Погода».

По данным исследователей, с марта по май в донской столице дожди шли 41 день. В Воронеже было 30 таких дней, в Москве — 28, в Казани — 27.

Специалисты также отметили, что Ростов стал лидером и по количеству осадков — 249 мм. На втором месте Нижний Новгород — 156 мм, на третьем — Москва, где зарегистрировано 147 мм осадков.

Напомним, в выходные дни, 24 и 25 июня в Ростовской области ожидаются ливни с грозой. Местами по региону синоптики прогнозируют град и усиление ветра — до 14 метров в секунду.

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