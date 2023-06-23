Движение по новому мосту на М-4 под Каменском собираются открыть в декабре

Сейчас подрядчики занимаются бетонированием плиты проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Каменском движение по новому мосту на М-4 планируют открыть в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Согласно опубликованной информации, подрядчики закончили работы с опусканием металлического пролетного строения на постоянные опорные части. Сейчас они занимаются бетонированием плиты проезжей части. Все работы ведутся в рамках реконструкции моста через реку Северский Донец.

Отметим, что объект был построен еще в 1966 году. Мост закрыли в 2019 году на реконструкцию. Подрядчикам необходимо расширить проезжу часть, а для пешеходов обустроить тротуар. Согласно проекту, они также установят шумозащитные экраны и освещение.

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(Подробности)