Движение по новому мосту на М-4 под Каменском собираются открыть в декабре

Сейчас подрядчики занимаются бетонированием плиты проезжей части
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Каменском движение по новому мосту на М-4 планируют открыть в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».
Согласно опубликованной информации, подрядчики закончили работы с опусканием металлического пролетного строения на постоянные опорные части. Сейчас они занимаются бетонированием плиты проезжей части. Все работы ведутся в рамках реконструкции моста через реку Северский Донец.
Отметим, что объект был построен еще в 1966 году. Мост закрыли в 2019 году на реконструкцию. Подрядчикам необходимо расширить проезжу часть, а для пешеходов обустроить тротуар. Согласно проекту, они также установят шумозащитные экраны и освещение.
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