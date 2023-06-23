В выходные дни в Таганроге ожидается до +28 градусов

Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.
Фото: Лейла МИРИШОВА
В выходные дни в Таганроге синоптики прогнозируют до +28 градусов. Об этом сообщили на сайте Ростгидрометцентра.
В субботу, 24 июня, в приморском городе ожидается переменная облачность. Днем возможен большой дождь. Столбики термометров покажут до +28 градусов. К вечеру будет прохладнее до +19. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.
В воскресенье, 25 июня, погода в Таганроге будет аналогичной. Днем воздух прогреется также до +28 градусов, а вечером термометры опустятся до +20. Синоптики предупредили о кратковременном дожде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростов стал самым дождливым городом страны за прошедшую весну
Донская столица стала лидером по количеству пасмурных дней и выпавших осадков