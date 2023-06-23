Выплаты полагаются семьям с детьми до 17 лет при доходе меньше прожиточного минимума Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области больше 157 тысяч детей получают единое пособие в максимальном размере. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Размер выплаты зависит от доходов семьи. Так, размер пособия может составлять 50, 75 и 100% областного прожиточного минимума на ребенка. Отметим, что выплаты полагаются тем семьям, где есть дети до 17 лет, а средний доход семьи меньше прожиточного минимума на человека.

С начала текущего года в регионе единая выплата в максимальном размере назначена семьям 157 737 детей. На эти цели выделено больше двух млрд рублей.

Напомним, что заявление на пособие можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ.

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(Подробности)