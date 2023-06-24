Губернатор призвал жителей Ростова не покидать дома и не ездить в центр города

Губернатор обратился к жителям Ростова-на-Дону. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев призвал жителей Ростова по возможности не покидать дома. Обращения главы региона опубликовано на его странице в соцсетях.

— В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома, — написал Василий Голубев.

Раннее губернатор проинформировал, что в настоящий момент правоохранительные органы делают все необходимое для безопасности жителей. Он пояснил, что сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации сил, чтобы удержать порядок.

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Глава региона опубликовал обращение на официальной странице в соцсетях. (Подробности)