Из-за ограничений на М-4 «Дон» в Ростовской области образовались многокилометровые пробки

Пробки возникли на нескольких участках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области из-за ограничений на М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе губернатора.

По данным пресс-службы, проезд затруднен в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, и Миллерово.

Как сообщает сервис «Яндекс. Карты», в районе Батайска затор возник от поселка Красный Сад до Самарского сельского поселения. В районе Шахт — от Пролетарского до Краснокутского сельского поселения, возле Каменска-Шахтинского — От Старостаничного до Богдановского сельского поселения. Движение затруднено в районе въезда в город Миллерово.

Напомним, ранее проезд транспорта ограничили на въездах и выездах в Ростов в таганрогском и северном направлениях.

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