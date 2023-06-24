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НовостиОбщество24 июня 2023 5:59

Из-за ограничений на М-4 «Дон» в Ростовской области образовались многокилометровые пробки

Рассказываем, где затруднено движение
Михаил СТРИЖЕВ
Пробки возникли на нескольких участках.

Пробки возникли на нескольких участках.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области из-за ограничений на М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе губернатора.

По данным пресс-службы, проезд затруднен в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, и Миллерово.

Как сообщает сервис «Яндекс. Карты», в районе Батайска затор возник от поселка Красный Сад до Самарского сельского поселения. В районе Шахт — от Пролетарского до Краснокутского сельского поселения, возле Каменска-Шахтинского — От Старостаничного до Богдановского сельского поселения. Движение затруднено в районе въезда в город Миллерово.

Напомним, ранее проезд транспорта ограничили на въездах и выездах в Ростов в таганрогском и северном направлениях.

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