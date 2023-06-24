Возле здания ЮВО в Ростове могли использовать взрывпакеты

Возле здания ЮВО - военная техника и люди в форме. Фото: Кристина Круговых

Возле здания Южного военного округа в Ростове могли использовать взрывпакеты. Об этом сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону».

Напомним, сегодня возле ЮВО ростовчане заметили людей в форме. О своих требованиях они ничего не говорят.

По словам очевидцев, в какой-то момент раздались громкие звуки, напугавшие окружающих. При этом часть людей, которые находились немного дальше от здания, ничего не слышали.

Как рассказал источник, могли использоваться взрывпакеты. По словам собеседника, судя по всему, так хотели напугать собравшихся у здания.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что правоохранители делают все, чтобы обеспечить безопасность жителей. Ростовчан призвали не покидать дома и выезжать в центр города.

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