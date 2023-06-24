В Ростовской области сироты остаются в детских домах, эвакуации не проводится

Детские дома работают в штатном режиме Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области не эвакуируют детей-сирот, ребята находятся в безопасности под присмотром взрослых. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

- В настоящее время организации для детей-сирот работают в штатном режиме по месту нахождения, - подчеркнули власти.

Комментарий предоставили в связи с тем, что к журналистам ранее поступила информация о якобы начавшейся «эвакуации из детских домов Шахт».

Сейчас в Ростовской области сохраняется штатная ситуация. В обычном режиме работают не медики и коммунальные службы. Открыты магазины. По данным правительства региона, продовольствия в магазинах и топлива на заправках достаточно.

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