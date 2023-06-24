Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 16:08

Вечером 24 июня Ростов-на-Дону накрыл дождь

Ненастье сохранится еще около двух часов
Ангелина СКИБА
Зонтики также могут понадобиться и в воскресенье

Зонтики также могут понадобиться и в воскресенье

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 24 июня Ростов-на-Дону накрыл дождь. Местами он уже прошел, в отдельных районах города еще накрапывает.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», ненастье сохранится еще около двух часов. Основные осадки ушли в сторону Аксая и Новочеркасска.

Ранее о возможности кратковременных дождей предупреждали синоптики Ростовского гидрометцентра. Обещали грозу. Температура воздуха ночью составит +18-20 градусов. Зонтики также могут понадобиться и в воскресенье. Ветер ожидается западный и северо-западный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области перекрыли въезд со стороны Таганрога в Ростов-на-Дону

На выезд дорога работает (подробности)