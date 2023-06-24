Зонтики также могут понадобиться и в воскресенье Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 24 июня Ростов-на-Дону накрыл дождь. Местами он уже прошел, в отдельных районах города еще накрапывает.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», ненастье сохранится еще около двух часов. Основные осадки ушли в сторону Аксая и Новочеркасска.

Ранее о возможности кратковременных дождей предупреждали синоптики Ростовского гидрометцентра. Обещали грозу. Температура воздуха ночью составит +18-20 градусов. Зонтики также могут понадобиться и в воскресенье. Ветер ожидается западный и северо-западный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с.

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