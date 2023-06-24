В РЖД прокомментировали ситуацию на главном и пригородном вокзалах Ростова-на-Дону

Загрузка обоих вокзальных комплексов составляет не более 50 %
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 24 июня главный и пригородный железнодорожные вокзалы Ростова-на-Дону продолжают работу в штатном режиме. Об этом говорится в официальном телеграм-канале «РЖД».
- В данный момент загрузка обоих вокзальных комплексов составляет не более 50 %, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее донские власти сообщили, что билеты на некоторые направления жители Дона приобрести, вероятно, пока не смогут.
- В связи с тем, что увеличился спрос, отправиться по некоторым направлениям может быть проблематично, - пояснили пассажирам.
На автовокзалах сейчас такая же ситуация: «остановили продажу билетов на направления, по которым временно перекрыто движение».
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Ситуацию разъяснили донские власти (подробности)