Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырех регионов, выезд свободен

Выезд из Ростовской области свободен Фото: Иван МАКЕЕВ

Въезд в Ростовскую область на данный момент ограничен со стороны четырех регионов России, выезд свободен. Об этом вечером 24 июня сообщили в пресс-службе губернатора Василия Голубева.

- Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории региона нет, - прокомментировали власти.

Ранее стало известно, что, по состоянию на 19:30, на М-4 «Дон» в районе города Миллерово сохраняются заторы. Известно, что в Миллерово развернули пункт временного размещения. В местном ДК остановились люди, которые не смогли выехать из региона в другие города на автобусах.

Напомним, сегодня утром сложности с проездом фиксировали также около Шахт, Новошахтинска, в Каменском и Аксайском районах. Протяженность пробок на разных участках составляла от 2 до 4 км. В связи с этим для людей организовали подвоз воды и продуктов питания.

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