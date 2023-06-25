Выезд из Ростовской области открыли для транспорта, ограничений для передвижения нет

Проезд по трассам в Ростовской области открыт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ограничений на выезд из Ростовской области нет. Об этом ранее сообщили в пресс-службе губернатора Василия Голубева.

При этом власти отметили, что со вчерашнего дня въезд в регион был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей.

Утром 25 июня проезд по трассам в Ростовской области открыт, прокомментировали в пресс-службе управления МЧС.

Напомним, вчера, 24 июня, сложности с проездом фиксировали около Шахт, Новошахтинска, в Каменском и Аксайском районах. Протяженность пробок на разных участках составляла от 2 до 4 км. В связи с этим для людей организовали подвоз воды и продуктов питания. Ближе к вечеру машины оставались в заторах на М-4 под городом Миллерово.

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